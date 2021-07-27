شكرا لمتابعة خبر عن مستشارة تربوية: يجب تربية الأطفال على معرفة المخاطر لحمايتهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت المستشارة التربوية سارة العبدالكريم على ضرورة تربية الأطفال على معرفة المخاطر لحمايتهم ورفع حس المسؤولية لدى المجتمع.

وأوضحت المختصة "أن هناك من فقد حياته وأعضاءه من الأطفال، والبعض أصيب بإصابات مستدامة بسبب ما يسمونه بالمزاح للتخفيف من أثرها وهو جريمة قتل بدون عمد", مؤكدة أنه يجب أن يكون هناك متابعة من الأهل لرفض تلك السلوكيات .

وتابع "لابد أن يكون هناك تربية لتقدير المخاطر للحفاظ على حياة الطفل، ولدينا في أنظمة الدولة مايحاسب الجهات على الإهمال سواء كانت أسرة أو مؤسسة تربوية".

وأضافت المستشارة التربوية أن من دور الدولة تنمية الوعي التربوي لرفع حس الوالدين بالمسؤولية تجاه تربية أطفالهم، مشيرة إلى أن الدولة تحاسب الوالدين على إهمالهم لأن الطفل في مسؤولية والديه.