شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الضمان الصحي" : 50 ألف ريال حد أقصى لعلاج حالات التوحد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف مجلس الضمان الصحي، اليوم الثلاثاء، إن وثيقة التأمين تغطي تكاليف علاج مرض التوحد لدى الأطفال بحد اقصى 50 ألف ريال خلال سريان مدة الوثيقة.

وتفاعل المجلس مع استفسار أحد المستفيدين، قائلًا أن وثيقة الضمان الصحي التعاوني الموحدة تغطي تكاليف حالات التوحد بحد أقصى (50000) ريال خلال مدة الوثيقة.

وعلى جانب آخر، أشار مجلس الضمان الصحي إلى أن تأمين السفر الخاص بكورونا الزامي للمواطنين لمن هم دون 18 سنة، وأن شركة التعاونية هي المعتمدة حاليًّا بتأمين كورونا.