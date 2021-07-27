شكرا لمتابعة خبر عن "فلكية جدة": سماء المملكة والوطن العربي تشهد اقتران المريخ بنجم قلب الأسد الخميس المقبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

كشفت الجمعية الفلكية بجدة، أنه ‏يرصد بسماء المملكة والوطن العربي الخميس 29 يوليو 2021 اقتران المريخ (يمين) بنجم قلب الأسد.

وأوضحت فلكية جدة، أن ذلك بعد غروب الشمس والانتقال نحو بداية الليل وسيفصل بينهما 0.6 درجة فقط فوق الأفق الغربي.

وأشارت إلى أن ذلك في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة وسيظهر أيضا كوكب الزهرة في الجزء العلوي الأيسر (أو الشرق السماوي).