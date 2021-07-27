شكرا لمتابعة خبر عن أول تحرك من النيابة العامة بشأن حسابات امتهنت الإساءة للمرأة عبر إعلانات الزواج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قررت النيابة العامة استدعاء مجموعة من أصحاب الحسابات في وسائل التواصل الإجتماعي امتهن القائمون عليها نشر إعلانات الزواج بطرق تمس بكرامة المرأة وتسيء لرابطة الزوجية التي يصونها الشرع والنظام.

وباشرت دائرة التحقيق في قضايا الجرائم المعلوماتية بالنيابة العامة التحقيق مع أصحاب هذه الحسابات بتهمة إعداد وإرسال ما من شأنه المساس بالقيم الدينية والآداب العامة.

وفي وقت سابق، رصد مركز الرصد النيابي مجموعة من الحسابات في منصات متعددة في وسائل التواصل عبر الشبكة المعلوماتية تناولت عرض محتوى وصور افتراضية وأوصاف تمس القيم الدينية والآداب العامة