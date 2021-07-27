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سفارة المملكة في الفلبين تحذر المواطنين من التقلبات الجوية

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الرياض - علي القحطاني - مانيلا (صدى):

حذرت سفارة المملكة العربية لدى الفلبين، من المواطنين المتواجدين هناك، من التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد حاليا، ودعتهم إلى توخي الحيطة والحذر.

وقالت السفارة أنه نظراً لما تشهده الفلبين في الوقت الراهن من تقلبات جوية، فإنها تأمل من المواطنين الكرام اتباع تعليمات الأمن والسلامة التي تصدرها الجهات المختصة في البلد المضيف، وتوخي الحيطة والحذر.

وأضافت أنه في حال حدوث أي مكروه –لا سمح الله- يجب التواصل مع السفارة لتقديم المساعدة اللازمة. على هاتف السفارة (0063288564444) أو هاتف شؤون السعوديين للطوارئ (00639188073636 – 00639178946464).

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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