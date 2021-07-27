شكرا لمتابعة خبر عن سفارة المملكة في الفلبين تحذر المواطنين من التقلبات الجوية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مانيلا (صدى):

حذرت سفارة المملكة العربية السعودية لدى الفلبين، من المواطنين المتواجدين هناك، من التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد حاليا، ودعتهم إلى توخي الحيطة والحذر.

وقالت السفارة أنه نظراً لما تشهده الفلبين في الوقت الراهن من تقلبات جوية، فإنها تأمل من المواطنين الكرام اتباع تعليمات الأمن والسلامة التي تصدرها الجهات المختصة في البلد المضيف، وتوخي الحيطة والحذر.

وأضافت أنه في حال حدوث أي مكروه –لا سمح الله- يجب التواصل مع السفارة لتقديم المساعدة اللازمة. على هاتف السفارة (0063288564444) أو هاتف شؤون السعوديين للطوارئ (00639188073636 – 00639178946464).