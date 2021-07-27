شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. وزير الخارجية الباكستاني: المملكة تحت قيادة ولي العهد تمر بنقلة نوعية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، على أن المملكة تحت قيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تمر بنقلة نوعية.

وقال الوزيرخلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء : نحن نشعر بالارتياح لتقدم علاقاتنا مع المملكة نهدف لتحسين علاقاتنا الاقتصادية معها.

وأضاف : بحثت مع وزير الخارجية السعودي الأوضاع في أفغانستان، نشكر القيادة السعودية على دعمها غير المحدود لباكستان.

في حين أكد وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، الثلاثاء، على وجود علاقات وروابط قوية مع باكستان تعود لعقود من الزمن.

وقال الأمير فيصل إن العمل متواصل لتطوير علاقاتنا مع إسلام أباد، وتم التباحث حول مجال البيئة.