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السفارة السعودية في الفلبين تحذر المواطنين من التقلبات الجوية

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الرياض - محمد عبدالله - طالبت سفارة المملكة العربية لدى الفلبين، من المواطنين المتواجدين هناك، بتوخي الحيطة والحذر بسبب التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد حاليا.

وذكرت السفارة –عبر تويتر- أنه نظراً لما تشهده الفلبين في الوقت الراهن من تقلبات جوية، فإنها تأمل من المواطنين الكرام اتباع تعليمات الأمن والسلامة التي تصدرها الجهات المختصة في البلد المضيف، وتوخي الحيطة والحذر.

وأشارت إلى أنه في حال حدوث أي مكروه –لا سمح الله- يجب التواصل مع السفارة لتقديم المساعدة اللازمة. على هاتف السفارة (0063288564444) أو هاتف شؤون السعوديين للطوارئ (00639188073636 – 00639178946464).

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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