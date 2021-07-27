«الصحة»: 3 نصائح قبل الحصول على لقاح كورونا

الرياض - محمد عبدالله - أكدت وزارة الصحة أن هناك نحو 3 نصائح يجب اتباعها قبل أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأوضحت وزارة الصحة، عبر منشور لها، أنه يجب إخبار المتخصصين في مركز التطعيم إن كان يعاني الشخص من ارتفاع درجة الحرارة أو أي أعراض أخرى قبل أخذ لقاح كورونا.

وطالبت بإخبار المتخصصين في مركز التطعيم إن كان لدى الشخص حساسية مفرطة أو كان يتناول أدوية مسيلة للدم، فالحساسية المفرطة لغير اللقاح والأدوية المسيلة للدم لا تمنع أخذ لقاح كورونا، لكنها تحتاج إلى مراقبة أطول بعد التطعيم، وفقًا لوزارة الصحة.

وأكدت وزارة الصحة أنه يجب إخبار الطبيب حول حدوث أي رد فعل تحسسي مع أي من اللقاحات وغيرها التي تلقاها المريض سابقًا.

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