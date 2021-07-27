استشاري علاج طبيعي يحصل على براءة اختراع لتشخيص وعلاج آلام المفاصل

الرياض - محمد عبدالله - حصل ‏‏استشاري وأستاذ مشارك العلاج الطبيعي، الدكتور علي الشامي، على براءة اختراع من الولايات المتحدة، لتشخيص وعلاج الحركة الداخلية للمفاصل.

وذكرت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، عبر تويتر، أن براءة الاختراع كانت في نظام تشخيصي وعلاجي للعلاج اليدوي، وتحديد مدى الحركة الداخلية للمفاصل، وتهدف إلى مساعدة المرضى الذين يعانون من آلام المفاصل.

وأضافت أن الاختراع يهدف لتخفيف ألم المفاصل وتيبسها، وتحديد هذه الحركة بدقة، ويساعد أثناء تشخيص وعلاج المرضى الذين يعانون من آلام المفاصل والأنسجة المحيطة.

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