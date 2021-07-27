إجراء سادس عملية لزراعة قلب صناعي بمدينة الملك عبدالله الطبية

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت مدينـة المـلك عبدالله الطبيـة، الثلاثاء، نجاح الحالة السادسة لزراعة قلب صناعي، والتي أجريت لمواطن خمسيني.

وقالت مدينة الملك عبدالله الطبية، عبر تويتر، إن المريض هو الحالة السادسة المستفيدة من عملية الزراعة، وأنها أجريت بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأشارت إلى أن المريض الذي أجريت له عملية زراعة القلب الصناعي هو مواطن خمسيني كان يعاني من ضعف عضلة القلب.

يذكر أن أول عملية لزراعة قلب صناعي بمدينة الملك عبدالله الطبية، أجربت في يوليو من عام 2017م.

اقرأ أيضًا:

فريق طبي ينقذ قلب مريضة باستخدام الجراحة الهجينة بـ «طبية الملك عبدالله»