الضمان الصحي: 50 ألف ريال حدًا أقصى لعلاج حالات التوحد

الرياض - محمد عبدالله - قال مجلس الضمان الصحي، إن وثيقة التأمين تغطي تكاليف علاج مرض التوحد لدى الأطفال بحد اقصى 50 ألف ريال خلال سريان مدة الوثيقة.

وأوضح المجلس، عبر تويتر، ردًا على استفسار أحد المستفيدين، أن وثيقة الضمان الصحي التعاوني الموحدة تغطي تكاليف حالات التوحد بحد أقصى (50000) ريال سعودي خلال مدة الوثيقة.

من جهة أخرى، أوضح المجلس أن تأمين السفر الخاص بكورونا الزامي للمواطنين لمن هم دون 18 سنة، وأن شركة التعاونية هي المعتمدة حاليًّا بتأمين كورونا.

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