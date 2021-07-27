«الشؤون البلدية»: يمكن لأصحاب العقارات طلب ترخيص حجر صحي للعمالة الوافدة

الرياض - محمد عبدالله - قالت وزارة الشؤون البلدة والقروية والإسكان، إنه يمكن لأصحاب العقارات طلب ترخيص لحجر صحي مؤسسي، للعمالة الوافدة من خارج المملكة، من خلال رابط إلكتروني.

وأوضحت الوزارة، عبر تويتر، أنه لتهيئة بيئة صحية ملائمة لاستقبال القادمين إلى المملكة، يمكن لأصحاب العقارات التقدم بطلب تأهيل وترخيص حجر صحي مؤسسي لاستقبال العمالة القادمة من خارج المملكة.

وأشارت إلى أنه يتم تقديم الطلبات من خلال الرابط الإلكتروني التالي: http://ow.ly/DqxT30rP5hP

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