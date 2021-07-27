«الحربي»: أمطار على بعض المناطق.. ودرجات حرارة لطيفة على المصايف

الرياض - محمد عبدالله - توقع المتخصص في الأرصاد بجامعة المؤسس، علي الحربي، توسع النشؤوات المطرية شمالا وصولا الى مرتفعات الباحة، واستمرارها على جازان وعسير.

وقال الحربي –عبر تويتر- إن الخيرات مستمرة على مناطق جازان وعسير (جبال وتهم وسواحل)، وأن الغزارة متوقعة مع درجات حرارة لطيفةً جداً على المصايف.

وأشار إلى أنه متوقع توسع النشوءات الممطرة شمالاً وصولاً إلى الباحة، كما أنه متوقع بتحسن وضعية الطائف.

كان المركز الوطني للأرصاد توقع استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على منطقتي جازان، عسير، وتبقى الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات نجران، الباحة ومكة المكرمة.

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