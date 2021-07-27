جامعة الملك خالد تفتح القبول في الدبلومات التطبيقية برسوم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت جامعة الملك خالد، ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، فتح بوابة القبول الإلكتروني للتقديم على برامج الدبلومات التطبيقية (برسوم) للعام الجامعي المقبل 1443، وذلك ابتداءً من يوم الأحد المقبل 22 ذي الحجة، وحتى يوم السبت 13 محرم 1443هـ.

إتاحة التسجيل للراغبين

وأوضح عميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر الأستاذ الدكتور عمر علوان عقيل أنه ستتم إتاحة التسجيل للراغبين في الالتحاق بالدبلومات التطبيقية انطلاقًا من سعي الجامعة إلى إيجاد الفرص النوعية للشباب والشابات لتطوير مهاراتهم وفق متطلبات العصر وبشروط مناسبة.

البرامج المتاحة للقبول

ودعا عقيل الراغبين في التسجيل إلى ضرورة الاطلاع على البرامج المتاحة للقبول وشروطها وآلية التسجيل فيها من خلال الرابط: https://dcsce.kku.edu.sa/ar/content/985

وأشار عقيل إلى أن الدبلومات المتاحة تشمل دبلومات شبكات الحاسب الآلي والبرمجة التطبيقية وبرمجة أنظمة المعلومات وصيانة الحاسب الآلي وأنظمة الإنترنت الذكية، والإدارة المكتبية والتحرير والسكرتارية، وإدارة الموارد البشرية والعلاقات العامة والمحاسبة والتسويق الإلكتروﻧﻲ والسلامة والصحة المهنية والتفتيش والرقابة الأمنية والصحة العامة.



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