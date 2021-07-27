السيطرة على حريق محدود بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، السيطرة خلال وقت وجيز على حريق محدود اندلع فجر اليوم (الثلاثاء)، في المنطقة الخلفية من حرم المستشفى.

الحريق لم يسفر عن إصابات

وأكد المستشفى أن الحريق وقع خارج المرافق الحيوية، ولم يسفر عن وقوع إصابات أو تعطل سير العمل.

الدفاع المدني يباشر

وباشرت فرق الدفاع المدني الحريق، بمشاركة فريق السلامة والإطفاء التابع للمستشفى في حينه، وتم إخماد الحريق بحضور ومتابعة من المشرف العام التنفيذي وقيادات المستشفى.



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