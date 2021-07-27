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محلل مالي: عائد صندوق الاستثمارات من الإدراج في أسهم لوسيد سوف يكون كبيراً

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-27

محلل مالي: عائد صندوق الاستثمارات من الإدراج في أسهم لوسيد سوف يكون كبيراً

من أكثر الصفقات التي سيكون عائدها ممتازاً جداً

متابعات الخليج 365 - الرياض

أشاد عبدالله الجبلي محلل أسواق مالية، بسياسات صندوق الاستثمارات وأنشطته لزيادة العائد المالي ودعم الاقتصاد الوطني.

عائد صندوق الاستثمارات

وقال الجبلي، في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن عائد صندوق الاستثمارات من الإدراج في أسهم “لوسيد” سوف يكون كبير.

وتابع المحلل المالي عبدالله الجبيلي “أن هذه الصفقة من أكثر الصفقات التي سيكون عائدها ممتازاً جداً على صندوق الاستثمارات”.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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