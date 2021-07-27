الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-27

محلل مالي: عائد صندوق الاستثمارات من الإدراج في أسهم لوسيد سوف يكون كبيراً

متابعات الخليج 365 - الرياض

أشاد عبدالله الجبلي محلل أسواق مالية، بسياسات صندوق الاستثمارات وأنشطته لزيادة العائد المالي ودعم الاقتصاد الوطني.

عائد صندوق الاستثمارات

وقال الجبلي، في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن عائد صندوق الاستثمارات من الإدراج في أسهم “لوسيد” سوف يكون كبير.

وتابع المحلل المالي عبدالله الجبيلي “أن هذه الصفقة من أكثر الصفقات التي سيكون عائدها ممتازاً جداً على صندوق الاستثمارات”.

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