- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
دعت أمانة العاصمة المقدّسة أصحاب الشركات والمؤسسات -ممّن لديهم سكن جماعي للعمالة- داخل مكة المكرّمة وفي نطاق البلديات الفرعية والمرتبطة بها، المبادرة إلى استخراج التراخيص الإلزامية للمساكن الجماعية، والتقدم للبلديات التي تقع ضِمن نطاقها الإشرافي لطلب استخراج التصاريح النظامية في مُدةٍ أقصاها "أسبوعان" تفادياً للغرامات والجزاءات المنصوص عليها بعد انتهاء المهلة من قبل اللجان المعنية.
وأكَّدت الأمانة مُتابعة تطبيق ضوابط واشتراطات السكن الجماعي للأفراد والتحقق من جودة وبيئة السكن والالتزام بالمعايير المُحددة من قِبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الرامية إلى تنظيم قِطاع المساكن الجماعية والقضاء على العشوائية وتحفيز القطاع الخاص ومُلاك العقار لإنشاء مساكن عُمّالية من شأنها أن تُسهم بتوفير بيئة سكن مناسبة لتلك الفئة، وتحقيقاً لاستقرار الحياة الآمنة والصحية لهم، وفق معايير ذات جودة تحفظ حقوقهم.
27 يوليو 2021 - 17 ذو الحجة 1442 12:30 PM
في مُدة أقصاها "أسبوعان" تفادياً للغرامات والجزاءات المنصوص عليها"أمانة مكة" تدعو أصحاب الشركات إلى استخراج تصاريح المساكن الجماعية الإلزامية للعمالة
دعت أمانة العاصمة المقدّسة أصحاب الشركات والمؤسسات -ممّن لديهم سكن جماعي للعمالة- داخل مكة المكرّمة وفي نطاق البلديات الفرعية والمرتبطة بها، المبادرة إلى استخراج التراخيص الإلزامية للمساكن الجماعية، والتقدم للبلديات التي تقع ضِمن نطاقها الإشرافي لطلب استخراج التصاريح النظامية في مُدةٍ أقصاها "أسبوعان" تفادياً للغرامات والجزاءات المنصوص عليها بعد انتهاء المهلة من قبل اللجان المعنية.
وأكَّدت الأمانة مُتابعة تطبيق ضوابط واشتراطات السكن الجماعي للأفراد والتحقق من جودة وبيئة السكن والالتزام بالمعايير المُحددة من قِبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الرامية إلى تنظيم قِطاع المساكن الجماعية والقضاء على العشوائية وتحفيز القطاع الخاص ومُلاك العقار لإنشاء مساكن عُمّالية من شأنها أن تُسهم بتوفير بيئة سكن مناسبة لتلك الفئة، وتحقيقاً لاستقرار الحياة الآمنة والصحية لهم، وفق معايير ذات جودة تحفظ حقوقهم.
، "أمانة مكة" تدعو أصحاب الشركات إلى استخراج تصاريح المساكن الجماعية الإلزامية للعمالة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "أمانة مكة" تدعو أصحاب الشركات إلى استخراج تصاريح المساكن الجماعية الإلزامية للعمالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.