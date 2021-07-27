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العاصفة "نيبارتاك" تتجه للسواحل الشمالية لليابان

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الدمام - شريف احمد - حذرت السلطات اليابانية اليوم الثلاثاء، المواطنين من العاصفة الاستوائية "نيبارتاك" التى تقترب من السواحل الشمالية الشرقية لليابان.

وذكرت شبكة هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" أنه من المتوقع أن تتسبب العاصفة فى أمطار غزيرة وأمواج عالية ورياح قوية تصل سرعتها إلى أكثر من 100 كيلو متر فى الساعة.

ومن المتوقع أن تصل العاصفة لسواحل البلاد في وقت لاحق من اليوم أو غدا الأربعاء، وحذرت السلطات المواطنين من احتمال وقوع انزلاقات طينية وفيضانات بالمناطق المنخفضة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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