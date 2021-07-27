شكرا لقرائتكم خبر عن العاصفة "نيبارتاك" تتجه للسواحل الشمالية لليابان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت السلطات اليابانية اليوم الثلاثاء، المواطنين من العاصفة الاستوائية "نيبارتاك" التى تقترب من السواحل الشمالية الشرقية لليابان.

وذكرت شبكة هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" أنه من المتوقع أن تتسبب العاصفة فى أمطار غزيرة وأمواج عالية ورياح قوية تصل سرعتها إلى أكثر من 100 كيلو متر فى الساعة.

ومن المتوقع أن تصل العاصفة لسواحل البلاد في وقت لاحق من اليوم أو غدا الأربعاء، وحذرت السلطات المواطنين من احتمال وقوع انزلاقات طينية وفيضانات بالمناطق المنخفضة.