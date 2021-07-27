سعر الدولار في السودان اليوم الثلاثاء 27 يوليو 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تراجع متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم الثلاثاء 27 يوليو 2021، في البنك المركزي، وفي تعاملات السوق السوداء.

وانخفض سعر صرف الدولار، مقابل الجنيه السوداني، لدى بنك السودان المركزي، إلى نحو 443.81 جنيه للشراء، و 447.14 جنيه للبيع، مقابل نحو 444 جنيها للشراء، و 447.33 جنيه للبيع.

كما هبط متوسط سعر صرف الدولار في السوق الموازية غير الرسمية "السوداء" بالسودان، إلى نحو 448 جنيها، مقابل نحو 450 جنيها، أمس.

ويشهد سعر الدولار تقاربا نادرا بين مستواه في البنوك والسوق السوداء، في مؤشر على قرب نجاح الجهود الحكومية في القضاء على السوق السوداء.

وتقارب السعر بين البنوك والسوق السوداء، يعني أن حائزي الدولار سيفضلون بالطبع استبداله من البنوك التي تضمن لهم سعرا جيدا وعملة غير مزورة، وهو ما سيؤدي بالنهاية إلى عودة الدولار للقنوات الرسمية.

"ثورة" قرارات حمدوك

أصدر رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك قرارا بإعفاء محمد أحمد بشرى من منصب نائب محافظ بنك السودان المركزي.

كما أعفى "حمدوك" صلاح الدين شيخ خضر من منصب نائب محافظ بنك السودان المركزي.





وأصدر رئيس الوزراء السوداني، قرارا بتعيين فاروق محمد النور حسين نائباً لمحافظ بنك السودان المركزي.

وقال بيان مجلس الوزراء إن القرار جاء عملاً بأحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019.

ووجه القرار وزارتي شؤون مجلس الوزراء والمالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان المركزي والجهات المعنية الأخرى باتخاذ كافة إجراءات تنفيذ القرار.

مستشارين من الثورة

وتأتي الخطوة بعد سلسلة سابقة من القرارات اتخذها حمدوك، يوم الأحد، حيث عين نائب رئيس الحركة الشعبية ياسر عرمان، مستشاراً سياسياً لرئيس الحكومة.

كما قرر حمدوك أيضاً تعيين عائشة حمد محمد مستشاراً له لشؤون النوع الاجتماعي، وعلى جماع عبد الله، مستشاراً للحوكمة والإصلاح المؤسسي، وحسان نصر الله علي كرار، مستشاراً للسلام.

تخفيض الديون

يُطبق السودان برنامج إصلاح يراقبه صندوق النقد الدولي، الذي قال إن الأسعار ستواصل الارتفاع أثناء تنفيذه، وهو ما يمثل أعباء إضافية على المواطنين.

وفي مايو/آيار الماضي، وخلال مؤتمر باريس لدعم السودان، وافقت الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي على تسوية متأخرات السودان للمؤسسة المالية الدولية وهو ما يزيل عقبة أخيرة أمام البلد الأفريقي للحصول على تخفيف أوسع نطاقا لديون خارجية لا تقل عن 50 مليار دولار.





والسودان في طور الخروج من عقوبات اقتصادية وعزلة دامت عقودا في عهد الرئيس السابق عمر البشير الذي تم عزله من الحكم في أبريل/ نيسان 2019 بعد انتفاضة شعبية.

أسعار اليورو والإسترليني

وصعد سعر اليورو الأوروبي لدى بنك السودان المركزي، إلى 523.68 جنيه للشراء، و527.61 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط العملة الأوروبية، ثابت في السوق الموازية "السوداء"، عند نحو 520 جنيها.

كما ارتفع سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي السوداني، ليسجل نحو 613.59 جنيه للشراء، و 618.19 جنيه للبيع.

وسجل متوسط العملة البريطانية في السوق الموازية "السوداء"، نحو 615 جنيها، وهي نفس أسعار الأمس.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وتراجع سعر الريال السعودي لدى بنك السودان المركزي إلى 118.39 جنيه للشراء، و119.28 جنيه للبيع، مقابل نحو 118.44 جنيه للشراء، و 119.33 جنيه للبيع.

ولدى السوق الموازية" السوداء"، استقر متوسط سعر الريال السعودي، عند نحو 118 جنيها.

وانخفض متوسط سعر الدرهم الإماراتي، مقابل الجنيه السوداني، إلى 120.87 جنيه للشراء، و 121.78 جنيه للبيع، مقابل نحو 120.89 جنيه للشراء، و 121.80 جنيه للبيع، أمس.

فيما سجلت العملة الإماراتية، لدى السوق الموازية "السوداء"، نحو 120 جنيها، وهي نفس أسعار الأمس.

وتراجع سعر الدينار الكويتي لدى بنك السودان المركزي، إلى 1467.15 جنيه للشراء، و 1478.16 جنيه للبيع، مقابل نحو 1474.83 جنيه للشراء، و 1485.89 جنيه للبيع، أمس.

وكان نادي باريس قد وافق في وقت سابق على شطب 14 مليار دولار من ديون السودان، وإعادة هيكلة بقية المديونيات.

وقد دعمت تلك الإجراءات الثقة في قدرة الحكومة السودانية على توفير المعروض اللازم من الدولار لتلبية احتياجات مواطنيه.