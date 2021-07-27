تعرف على سعر اليورو في مصر اليوم الثلاثاء 27 يوليو 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبي، مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، 27 يوليو 2021، في البنوك وشركات الصرافة.

وحققت مصر، رغم تداعيات جائحة كورونا، فائضا كبيرا في ميزانيتها للعام المالي الماضي بأكثر من 93 مليار جنيه، لكن هذا الفائض "أولي" إذ لا يحتسب فوائد الديون.

سعر اليورو في مصر

وارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبي في مصر لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 18.43 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.40 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.

ووفق مسح ”الخليج 365” على الأسعار في 23 بنكا، سجل متوسط سعر اليورو، 18.41 جنيه للشراء، و18.57 جنيه للبيع.

أعلى سعر لليورو

وجاء أعلى سعر لليورو عند 18.58 جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع، في العقاري المصري العربي.

وفي بنكي الأهلي المصري، ومصر (أكبر بنكين حكوميين)، سجل اليورو الأوروبي 18.37 جنيه للشراء، و18.56 جنيه للبيع، وهو أقل سعر لبيع، وشراء اليورو في مصر.

تراجع الديون

وقالت الرئاسة المصرية، يوم الإثنين، إن نسبة الدين من الناتج المحلي في البلاد، تراجعت إلى 90.6% بنهاية العام المالي الماضي 2020-2021 من 108% في العام المالي 2016-2017.

ونجحت الحكومة في زيادة إيرادات الدولة بقيمة 119 مليار جنيه بمعدل نمو 12.2%، إلى جانب نمو المصروفات بمعدل 9%.

وقال وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، إن مصر جاءت من أفضل الدول في خفض معدل الدين للناتج المحلي، وذلك على الرغم من جائحة كورونا التي أثرت على معدلات النمو الاقتصادي والإيرادات والمصروفات.

ونجحت مصر في إطالة عمر الدين من أقل من 1.3 عام قبل يونيو/ حزيران 2017 إلى 3.45 عام في يونيو/ حزيران 2021.

كما تم خفض تكلفة خدمة الدين من 40% من إجمالي المصروفات خلال العام المالي 2019/2020 إلى 36% خلال العام المالي 2020/2021.





وتستهدف مصر الوصول بخدمة الدين إلى 31.5% من إجمالي المصروفات خلال العام المالي الجاري 2021/2022.

استثمارات مليارية

كما أشار الدكتور معيط إلى وصول إجمالي الاستثمارات خلال موازنة العام المالي الجاري 2021/2022 إلى حوالي 358.1 مليار جنيه.

وجاء ذلك نتيجة زيادة الاستثمارات الممولة من جانب الخزانة العامة بمعدل يصل إلى نحو 28% مقارنةً بالعام المالي الماضي 2020/2021، والذي وصلت فيه بدورها إجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة إلى 289 مليار جنيه وبنسبة نمو سنوي أكثر من 50.5%.

أسعار الدولار والإسترليني

وظل متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، ثابتا عند نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، لليوم الثالث على التوالى.

كما زاد متوسط سعر الجنيه الإسترليني إلى نحو 21.56 جنيه للشراء، و21.70 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.49 جنيه للشراء، و21.64 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الريال السعودي، لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

فيما ظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي ثابتا عند نحو 4.257 جنيه للشراء، و4.285 جنيه للبيع.

بينما سجل متوسط سعر الدينار الكويتي، نحو 51.91 جنيه للشراء، و 52.37 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.97 جنيه للشراء، و 52.32 جنيه للبيع، أمس.