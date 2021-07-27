الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-27

تعرف على أحدث ما تم إنجازه في مشروع بوليفارد الرياض

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، أحدث التطورات التي تم إنجازها في مشروع البوليفارد بمنطقة الرياض.

دعم قطاع الترفيه

ونشر تركي آل الشيخ، على حسابه بموقع “تويتر” مقطع فيديو رصد من خلاله الأعمال الإنشائية التي تمت في منطقة البوليفارد، مقدمًا الشكر لولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، على دعمه لقطاع الترفيه، ولكل الجهات المشاركة في إنجاز الأعمال التوسعية في هذا المشروع.

يشار إلى أن مشروع بوليفارد الرياض يعد بمثابة مجمع ترفيهي مفتوح في الهواء الطلق؛ ويضم مسطحات مائية مصممة، ومساحات تجارية خارجية مخصصة للمطاعم والمقاهي العالمية.

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