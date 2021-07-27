، "نيبارتاك".. تحذيرات من عاصفة استوائية باليابان تُحدث طقسًا عاصفًا وأمواجًا عالية ،

محمد بن مسعود - الدمام - مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح قوية وأثرت على عدد من الفعاليات الأولمبية بطوكيو

أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، أن العاصفة "نيبارتاك" ستُحدث طقسًا عاصفًا وأمواجًا عالية في شمال شرق اليابان، قبل أن تفقد قوتها منتصف نهار غد الأربعاء بشمال منطقة العاصمة طوكيو.

وفي التفاصيل، أوضحت الوكالة أن سرعة الرياح في العاصفة الاستوائية بلغت 72 كيلومترًا في الساعة قرابة منتصف نهار أمس الاثنين قبالة تشيبا على الساحل الشرقي الأوسط لليابان، وتتحرك ببطء شمال غرب اليابان؛ متوقعة أن تحافظ العاصفة على قوتها الحالية خلال اليوم؛ لكنها ستضعف قبل أن تصل إلى اليابسة في منتصف نهار غد الأربعاء بالقرب من مدينة أكيتا، على بعد حوالى 570 كيلومترًا شمال شرق طوكيو.

من جانبهم، تَوقع خبراء الأرصاد الجوية -وفق "الأسوشتيد برس"- هبوب عاصفة استوائية على شمال شرق اليابان، مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح قوية وارتفاع الأمواج في منطقة طوكيو، والتي أثرت بالفعل على عدد من الفعاليات الأولمبية الجارية في العاصمة اليابانية.

وبسبب هذه التوقعات والمخاوف، حذرت السلطات من العواصف والأمواج الشديدة لمقاطعتي مياغي وفوكوشيما.

وكانت العاصفة الاستوائية قد أثرت على بعض المسابقات الأولمبية، وتم تقديم مواعيد بعض مسابقات ركوب الأمواج من الأربعاء إلى يوم الثلاثاء.