محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الإصابات المؤكدة ارتفع إلى 31 مليونًا و440 ألفًا سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 29689 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و415 وفاة. وأفادت وزارة الصحة الهندية، بأن إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد ارتفع إلى 31 مليونًا و440 ألفًا و951 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 421 ألفًا و382 وفاة؛ مشيرة إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء بلغ 30 مليونًا و621 ألفًا و469 حالة. الهند تسجل 29689 إصابة جديدة بكورونا و415 وفاة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-07-27 سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 29689 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و415 وفاة. وأفادت وزارة الصحة الهندية، بأن إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد ارتفع إلى 31 مليونًا و440 ألفًا و951 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 421 ألفًا و382 وفاة؛ مشيرة إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء بلغ 30 مليونًا و621 ألفًا و469 حالة. 27 يوليو 2021 - 17 ذو الحجة 1442 08:42 AM إجمالي الإصابات المؤكدة ارتفع إلى 31 مليونًا و440 ألفًا إجمالي الإصابات المؤكدة ارتفع إلى 31 مليونًا و440 ألفًا سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 29689 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و415 وفاة. وأفادت وزارة الصحة الهندية، بأن إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد ارتفع إلى 31 مليونًا و440 ألفًا و951 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 421 ألفًا و382 وفاة؛ مشيرة إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء بلغ 30 مليونًا و621 ألفًا و469 حالة. ، الهند تسجل 29689 إصابة جديدة بكورونا و415 وفاة ،

المصدر : الخليج 365

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