، القبض على مسافر بنجلاديشي يُخفي مليونًا و100 ألف ريال في جسده ،

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محمد بن مسعود - الدمام - قبضت السلطات الأمنية في مطار شاه جلال الدولي في دكا (عاصمة البنجلاديش)، على مسافر من الجنسية البنجلاديشية، بتهمة محاولة تهريب عملات أجنبية.
وقالت صحيفة "bdnews24" البنجلاديشية: إنه تم إيقاف المتهم جهانقير غازي (36 عامًا) يوم أمس الاثنين، وبحوزته مبلغ مليون و100 ألف ريال سعودي، إلى جانب عملات أخرى كان قد أخفاها بلفها حول جسده.
وأشارت إلى أن المتهم كان في طريقه إلى إسطنبول عبر رحلة تابعة للخطوط التركية، قبل أن يشك فيه أحد الضباط ويطلب إيقافه وتفتيشه، ولم يتمكن المتهم من تقديم أي وثيقة قانونية تسمح له بحمل العملات.
وأضاف التقرير أن المتهم يستغل مهنته كشخصية تجارية يعمل بتجارة القماش، في تهريب العملات، ويتضح من خلال جواز سفره أنه غادر إلى خارج بنجلاديش في الفترة الأخيرة 128 مرة؛ رغم القيود والإجراءات المشددة حول العالم بسبب جائحة كورونا.
القبض على مسافر بنجلاديشي يُخفي مليونًا و100 ألف ريال في جسدهخالد علي الخليج 365 2021-07-27
قبضت السلطات الأمنية في مطار شاه جلال الدولي في دكا (عاصمة البنجلاديش)، على مسافر من الجنسية البنجلاديشية، بتهمة محاولة تهريب عملات أجنبية.
وقالت صحيفة "bdnews24" البنجلاديشية: إنه تم إيقاف المتهم جهانقير غازي (36 عامًا) يوم أمس الاثنين، وبحوزته مبلغ مليون و100 ألف ريال سعودي، إلى جانب عملات أخرى كان قد أخفاها بلفها حول جسده.
وأشارت إلى أن المتهم كان في طريقه إلى إسطنبول عبر رحلة تابعة للخطوط التركية، قبل أن يشك فيه أحد الضباط ويطلب إيقافه وتفتيشه، ولم يتمكن المتهم من تقديم أي وثيقة قانونية تسمح له بحمل العملات.
وأضاف التقرير أن المتهم يستغل مهنته كشخصية تجارية يعمل بتجارة القماش، في تهريب العملات، ويتضح من خلال جواز سفره أنه غادر إلى خارج بنجلاديش في الفترة الأخيرة 128 مرة؛ رغم القيود والإجراءات المشددة حول العالم بسبب جائحة كورونا.
27 يوليو 2021 - 17 ذو الحجة 1442
08:35 AM
قبضت السلطات الأمنية في مطار شاه جلال الدولي في دكا (عاصمة البنجلاديش)، على مسافر من الجنسية البنجلاديشية، بتهمة محاولة تهريب عملات أجنبية.
وقالت صحيفة "bdnews24" البنجلاديشية: إنه تم إيقاف المتهم جهانقير غازي (36 عامًا) يوم أمس الاثنين، وبحوزته مبلغ مليون و100 ألف ريال سعودي، إلى جانب عملات أخرى كان قد أخفاها بلفها حول جسده.
وأشارت إلى أن المتهم كان في طريقه إلى إسطنبول عبر رحلة تابعة للخطوط التركية، قبل أن يشك فيه أحد الضباط ويطلب إيقافه وتفتيشه، ولم يتمكن المتهم من تقديم أي وثيقة قانونية تسمح له بحمل العملات.
وأضاف التقرير أن المتهم يستغل مهنته كشخصية تجارية يعمل بتجارة القماش، في تهريب العملات، ويتضح من خلال جواز سفره أنه غادر إلى خارج بنجلاديش في الفترة الأخيرة 128 مرة؛ رغم القيود والإجراءات المشددة حول العالم بسبب جائحة كورونا.
، القبض على مسافر بنجلاديشي يُخفي مليونًا و100 ألف ريال في جسده ،
المصدر : الخليج 365
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