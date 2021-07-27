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محمد بن مسعود - الدمام - أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الثلاثاء، أن عدد الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و758401 بعد تسجيل 1545 إصابة جديدة.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 91565 بعد تسجيل 38 وفاة إضافية.
الصين
قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الثلاثاء، إن بر الصين الرئيس سجّل 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وذكرت اللجنة، في بيان، أن 31 من الإصابات الجديدة محلية، ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكّدة بالفيروس في بر الصين الرئيس 92676، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.
ألمانيا تسجّل 1545 إصابة جديدة بكورونا و71 حالة بالصينوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-07-27
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الثلاثاء، أن عدد الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و758401 بعد تسجيل 1545 إصابة جديدة.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 91565 بعد تسجيل 38 وفاة إضافية.
الصين
قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الثلاثاء، إن بر الصين الرئيس سجّل 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وذكرت اللجنة، في بيان، أن 31 من الإصابات الجديدة محلية، ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكّدة بالفيروس في بر الصين الرئيس 92676، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.
27 يوليو 2021 - 17 ذو الحجة 1442
08:29 AM
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الثلاثاء، أن عدد الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و758401 بعد تسجيل 1545 إصابة جديدة.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 91565 بعد تسجيل 38 وفاة إضافية.
الصين
قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الثلاثاء، إن بر الصين الرئيس سجّل 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وذكرت اللجنة، في بيان، أن 31 من الإصابات الجديدة محلية، ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكّدة بالفيروس في بر الصين الرئيس 92676، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.
، ألمانيا تسجّل 1545 إصابة جديدة بكورونا و71 حالة بالصين ،
المصدر : الخليج 365
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