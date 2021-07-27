، خبراء يحذرون من فضلات الحشرات على السيارة في الصيف.. أزيلوها فورًا ،

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نصحت مجلة السيارات "أوتو تسايتونج" بإزالة فضلات الحشرات، التي تظهر على الزجاج الأمامي وطلاء السيارة، على وجه السرعة، خاصة في فصل الصيف.
وأوصى خبراء المجلة الألمانية بالبدء في تنظيف مثل هذه الاتساخات قبل الشروع في الرحلة، وعدم تشغيل المسّاحات قبل المنعطفات والمواقف القيادية الصعبة بغرض إزالة الاتساخات؛ حيث يستغرق الأمر بعض الوقت لتنظيف الزجاج وعدة حركات من المساحات، وهو ما يعيق الرؤية الجيدة للطريق حتى يتم التنظيف.
وبالنسبة للفضلات، التي تظهر أثناء السير، يفضل بعد الوصول مباشرة استخدام منتجات التنظيف المتخصصة في أسرع وقت؛ حتى لا تضر بالزجاج وبطلاء السيارة، ويفضل أن تتم عملية التنظيف في الظل؛ وفق "الألمانية".
ويجب عدم استخدام العلاجات المنزلية مثل المنظفات أو فرش الأواني، فما هو جيد للمطبخ والمنزل قد يكون غير مناسب مع بعض قطع غيار السيارات، ومن الأفضل استخدام الماء والإسفنج الناعم والأقمشة المصنوعة من الألياف الدقيقة، كما أن هناك إسفنج حشرات خاصًّا وجاهزًا لهذه الأغراض.
وإذا لم تكفِ المياه وحدها، فيمكن استخدام مزيل حشرات خاص، ولكن يجب استخدامه دائمًا بدقة ووفقًا للتعليمات. وتنصح مجلة "أوتو تسايتونج" بالذهاب إلى مغسلة السيارات في أسرع وقت ممكن بعد استخدامها لإزالة البقايا من جسم السيارة.
27 يوليو 2021 - 17 ذو الحجة 1442 11:47 AM
حتى لا تضر بزجاج وطلاء المركبة.. ويفضل أن تتم عملية التنظيف في الظًلخبراء يحذرون من فضلات الحشرات على السيارة في الصيف.. أزيلوها فورًا
نصحت مجلة السيارات "أوتو تسايتونج" بإزالة فضلات الحشرات، التي تظهر على الزجاج الأمامي وطلاء السيارة، على وجه السرعة، خاصة في فصل الصيف.
وأوصى خبراء المجلة الألمانية بالبدء في تنظيف مثل هذه الاتساخات قبل الشروع في الرحلة، وعدم تشغيل المسّاحات قبل المنعطفات والمواقف القيادية الصعبة بغرض إزالة الاتساخات؛ حيث يستغرق الأمر بعض الوقت لتنظيف الزجاج وعدة حركات من المساحات، وهو ما يعيق الرؤية الجيدة للطريق حتى يتم التنظيف.
وبالنسبة للفضلات، التي تظهر أثناء السير، يفضل بعد الوصول مباشرة استخدام منتجات التنظيف المتخصصة في أسرع وقت؛ حتى لا تضر بالزجاج وبطلاء السيارة، ويفضل أن تتم عملية التنظيف في الظل؛ وفق "الألمانية".
ويجب عدم استخدام العلاجات المنزلية مثل المنظفات أو فرش الأواني، فما هو جيد للمطبخ والمنزل قد يكون غير مناسب مع بعض قطع غيار السيارات، ومن الأفضل استخدام الماء والإسفنج الناعم والأقمشة المصنوعة من الألياف الدقيقة، كما أن هناك إسفنج حشرات خاصًّا وجاهزًا لهذه الأغراض.
وإذا لم تكفِ المياه وحدها، فيمكن استخدام مزيل حشرات خاص، ولكن يجب استخدامه دائمًا بدقة ووفقًا للتعليمات. وتنصح مجلة "أوتو تسايتونج" بالذهاب إلى مغسلة السيارات في أسرع وقت ممكن بعد استخدامها لإزالة البقايا من جسم السيارة.
، خبراء يحذرون من فضلات الحشرات على السيارة في الصيف.. أزيلوها فورًا ،
المصدر : الخليج 365
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.