شكرا لمتابعة خبر عن سفارة المملكة بهولندا تحدد شروط الدخول لدول منطقة "شنغن" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أمستردام (صدى):

‏أوضحت سفارة المملكة في هولندا ،اليوم الثلاثاء، شروط الدخول لدول منطقة "شنغن".

وقال سفارة المملكة "أن شروط الدخول لدول منطقة ‎شنغن ومنها ‎هولندا تقضي بأنه إذا كنت ترغب في زيارة أكثر من دولة في منطقة شنغن، فيجب عليك تقديم طلبك لسفارة أو قنصلية دولة شنغن المرتبطة بالغرض الرئيس من السفر"

وأضافت "‏وإذا كان غرضك الرئيسي من ‎السفر هو نفسه لأكثر من دولة ، على سبيل المثال قضاء إجازة ، فأرسل طلب ‎التأشيرة إلى سفارة أو قنصلية الدولة التي تخطط للبقاء فيها لفترة أطول، ‏وإذا كنت تخطط لقضاء قدر متساو من الوقت في كل دولة من دول شنغن ، فأرسل طلب التأشيرة إلى سفارة أو قنصلية البلد الذي تنوي زيارته أولاً"

وشددت السفارة على ضرورة الاحتفاظ بنسخة من المسوغات التي قدمتها عند طلب التأشيرة مثل حجز ‎الفندق والتأمين الطبي.