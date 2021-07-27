شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. آل الشيخ يكشف أحدث التطورات التي تم إنجازها في مشروع البوليفارد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

شارك رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، مقطع فيديو كشف من خلاله عن أحدث التطورات التي تم إنجازها في مشروع البوليفارد بمنطقة الرياض.

ورصد الفيديو الأعمال الإنشائية التي تمت في منطقة البوليفارد، مقدمًا الشكر لولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، على دعمه لقطاع الترفيه، ولكل الجهات المشاركة في إنجاز الأعمال التوسعية في هذا المشروع.

يذكر ان مشروع بوليفارد الرياض يعتبر بمثابة مجمع تجاري مفتوح في الهواء الطلق بمساحة 20 ألف متر مربع؛ ويضم المشروع فندقاً بخدمات خمس نجوم على طراز بوتيك هوتيل وهو الطابع الأكثر رواجاً الآن في عالم الفندقة والضيافة.