شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قصة نجاح باحثة دكتوراه سعودية في مجال التربية الخاصة بمصر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القاهرة (صدى):

سطرت باحثة الدكتوراه عائشة الملحم، قصة نجاحها في كلية التربية بجامعة عين شمس في مصر؛ حيث درست مجال جديد تسعى لتطبيقه لأول مرة في المملكة.

وقالت عائشة الملحم، أن برنامج الدكتوراه الخاص بها هو أثر برنامج تربوي قائم على مهام نظرية العقل لتنمية التفاعل الاجتماعي لدى طالبات ذوي الإعاقة البصرية؛ حيث يعتبر برنامج نظرية العقل من أحدث البرامج في مجال التربية الخاصة على مستوى العالم.

وأوضحت الأستاذة الدكتورة تهاني عثمان منيب، أستاذ التربية الخاصة بكلية التربية جامعة عين شمس، أنه لأول مرة هذا النموذج وهذه النظرية تطبق على مستوى التربية الخاصة في مصر والمملكة العربية السعودية.

وأشارت أستاذ التربية الخاصة إلى أن الباحثة عائشة الملحم استفادت من هذه النظرية لتنمية وتطوير التفاعل الاجتماعي لدى الأطفال ذوي الإعاقة البصرية للتغلب على جميع المشكلات النفسية لديهم، بينما قالت عائشة الملحم أنها أول طالبة سعودية تطبق تلك النظرية على أطفال ذوي الإعاقة البصرية في معهدي المكفوفين بمدينتي الرياض والأحساء.