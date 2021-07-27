شكرا لمتابعة خبر عن "أمن الدولة": تداول الشائعات والأخبار الزائفة يمس بالنظام العام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذرت رئاسة أمن الدولة، اليوم الثلاثاء، من تداول الشائعات والأخبار الزائفة؛ مؤكدة أن ذلك يضلل أفراد المجتمع.

وقالت الرئاسة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن الانسياق وراء الشائعات والأخبار الزائفة وتداولها يضلل أفراد المجتمع ويمس النظام العام.

وفي وقت سابق أكدت رئاسة أمن الدولة على ضرورة تلقي الأخبار من مصادرها الرسمية لتعزيز مستوى الموثوقية لدى أفراد المجتمع.