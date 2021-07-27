شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: أمطار متفاوتة خلال الـ 24 ساعة القادمة على عدة مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني هطول أمطار متفاوتة خلال الـ 24 ساعة القادمة على عدة مناطق. توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني هطول أمطار متفاوتة خلال الـ 24 ساعة القادمة على عدة مناطق. وقال الحصيني :"‏متوقع خلال"24"ساعة القادمة من اليوم الثلاثاء 1442/12/17هـ لصباح الأربعاء 1442/12/18هـ ان شاء الله أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مناطق عسير والباحة والطائف وجازان ونجران وأجزاء من المدينة والربع الخالي وعمان واليمن". وأشار الحصيني إلى تعرض أجزاء من وسط وشمال شرق وغرب المملكة لرياح متفاوتة ‎تروية.