تنبيهات الأرصاد: أمطار وسحب رعدية وأتربة على مناطق عدة.. الثلاثاء

الرياض - محمد عبدالله - توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد بعض مناطق المملكة هطول أمطار رعدية وتكون سحب رعدية ونشاطا للرياح والأتربة المثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية، خلال الساعات المقبلة من اليوم الثلاثاء.

هطول أمطار رعدية

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إن مناطق عسير «أبها، أحد رفيدة، الحرجة، المجاردة، النماص، بارق، بلقرن، تنومة، خميس مشيط، رجال ألمع، سراة عبيدة، ظهران الجنوب» وجازان «أبو عريش، أحد المسارحة، الحرث، الدائر، الريث، الطوال، العيدابي، جازان، صامطة، هروب، فيفا، ضمد»، ومكة المكرمة «أضم، الطائف، العرضيات، ميسان» تشهد هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية.

رياح نشطة وسحب رعدية

فيما أن هناك رياحا نشطة وتكون سحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية على مناطق الباحة «العقيق، المخواة، الباحة، بلجرشي، قلوة» والمدينة المنورة «الحناكية، المدينة المنورة، المهد، بدر، وادي الفرع، خيبر» ومكة المكرمة «الجموم، الكامل».

أتربة مثارة

ووفق المركز الوطني للأرصاد فإن هناك رياحا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بتدن في الرؤية على مناطق مكة المكرمة «الخرمة، المويه، تربة، رنية، القنفذة، الليث»، وحائل «الحائط، السليمي، الشملي، الشنان، الغزالة، بقعاء، حائل، سميراء، موقق»، والمنطقة الشرقية «حفر الباطن، قرية العليا»، والرياض «الخرج، الدوادمي، الزلفي، العاصمة الرياض، المجمعة، المزاحمية، شقراء، عفيف».

وتؤثر الأتربة والرياح النشطة على منطقتي عسير «البرك، بيشة، تثليث»، والقصيم «الأسياح، البدائع، البكيرية، الرس، الشماسية، المذنب، النبهانية، بريدة، رياض الخبراء، ضرية، عقلة الصقور، عنيزة، عيون الجواء».