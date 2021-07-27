أخبار السعودية اليوم.. غلق منشآت خالفت الاشتراطات الصحية.. والصحة تكشف عدد المتلقحين

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الاثنين، حيث أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل 1252 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 519395 حالة، وإلى التفاصيل:

وزير الخارجية لنظيره التونسي: المملكة حريصة على أمن واستقرار بلادكم

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا اليوم، من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في الجمهورية التونسية عثمان الجرندي، وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الأخوية التي تربط البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، كما اطلع الأمير فيصل بن فرحان على آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في الجمهورية التونسية.

غلق 9 منشآت تجارية مخالفة للاشتراطات الصحية بمكة

أغلقت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في بلدية الشرائع الفرعية اليوم 9 منشآت تجارية مخالفة للاشتراطات البلدية خلال جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية للتأكد من الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، كما ضبطت الفرق الرقابية كميات من العصائر مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك تُعرض من قبل الباعة الجائلين المخالفين في الطرقات والشوارع العامة، حيث تم اتخاذ اللازم حيال المضبوطات وإتلافها في الحال حسب الأنظمة والتعليمات البلدية.

الإطاحة بمواطن تلفظ على أطباء مستشفى في مكة

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهات الأمنية بالمنطقة قبضت على مواطن في العقد الرابع من العمر، إثر تلفظه على أطباء أحد المستشفيات بالعاصمة المقدسة، حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى النيابة العامة.

القبض على مواطنين سرقا 3 مركبات بالقصيم

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن المتابعة الأمنية المكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطنين في العقد الثاني من العمر، ارتكبا جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

الصحة: جرعة لقاح كورونا الثانية بعد 3 أسابيع على الأقل من الأولى

أوضحت وزارة الصحة، أنه يمكن أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا بعد مضي ثلاثة أسابيع من أخذ الجرعة الأولى.

وزارة الصحة: إعطاء 25 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، إعطاء أكثر من 25 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا حتى الآن عبر أكثر من (587) موقع للتطعيم في كافة مناطق المملكة.

5 مدن تتصدر حالات التعافي من كورونا والرياض في المقدمة بـ255

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين تصدر مدينة الرياض لحالات التعافي من فيروس كورنا، مسجلة 255 حالة شفاء، من إجمالي 1299 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية، موضحة أنه تم تسجيل 101 حالة تعاف في مدينة جدة، و68 في أبها، و58 في الطائف، و56 في مكة المكرمة، و35 في حائل.

الأرصاد: طقس شديد الحرارة وأمطار رعدية بمناطق عدة غدًا

توقع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس غد الثلاثاء، طقسًا شديد الحرارة على شمال شرق المملكة، مع استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات برد تؤدي إلى جريان السيول على منطقتي جازان، عسير.

الأرصاد: 10 مدن سعودية تسجل «الأعلى حرارة» بطقس الإثنين

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن تسجيل 10 مدن بالمملكة الأعلى حرارة بطقس الإثنين، مضيفًا أن القيصومة وحفر الباطن سجلتا 50 درجة مئوية، وتلتهما الأحساء بتسجيل 48،5 درجة مئوية، وسجلت الدمام 48،4 ، ورفحاء 47 ، والقصيم 46 درجة مئوية، فيما سجلت كل من الرياض وينبع وعرعر وسكاكا 45 درجة مئوية.

اقرأ أيضًا :

«أخبار السعودية».. ترقب لأسعار البنزين.. وثبات رواتب الموظفين بعد التخصيص

أخبار السعودية اليوم.. إعفاء مسؤولين بالصحة.. و3 مناطق تتصدر إصابات كورونا