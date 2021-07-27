مستشار: كلوب هاوس يحتفظ بالمحادثات.. وبإمكانه بيع الصوت لاستخدامه بمآرب أخرى

الرياض - محمد عبدالله - قال مستشار الأمن السيبراني فهد الدوسري، إن منصة كلوب هاوس من المنصات التي تثير شغف المخترقين؛ بسبب عدم قدرة انضمام أحد لها إلا بدعوة من شخص موجود وهو ما يعتبره المخترقون تحديًّا.

وأوضح الدوسري فى لقاء له مع الإخبارية أن فى التسريب الأول لكلوب هاوس قام أحد المخترقين باستخدام إحدى الأدوات التي تستخدم لتطوير المنصات، وهذه الأداة يستخدمها كلوب هاوس وغيره من المواقع وعندما اكتشف بها ثغرة معينة استطاع من خلالها سرقة المحادثات الصوتية المأرشفة في كلوب هاوس.

كما رجح مستشار الأمن السيبراني أن الاختراق الأخير يمكن أن يكون قد حدث من خلال وجود ثغرة مشابهة لحادثة التسريب الأولى.

وأوضح فهد الدوسري إمكانية استفادة "كلوب هاوس" بالمحادثات الصوتية المأرشفة لديه من خلال العديد من الطرق مثل بيع بيانات المستخدمين أو مقاطعهم الصوتية، كما يمكن بيع المقاطع لبرامج الدبلجة، ويكتب عليه كلمات تُنطق بصوت أحد المستخدمين والذي يعرف باسم الـdeep fake، وهذا النوع موجود ومنتشر؛ حيث إنه من الممكن أن تجد أخبارًا تخرج من رؤساء وأشخاص مهمين، وهي غير حقيقية.

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