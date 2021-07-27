جامعة الطائف توضح 10 متطلبات للقبول بمرحلة البكالوريوس

الرياض - محمد عبدالله - الكلمات المفتاحية :

بينّت عمادة الشؤون والتسجيل بجامعة الطائف، 10 متطلبات ضرورية يلزم توافرها عند التقديم بطلب تسجيل الطالب في مرحلة البكالوريوس بالجامعة.

ودعت الجامعة، عبر صورة معلوماتية "إنفوجراف" شاركتها من خلال حسابها الإلكتروني الرسمي بموقع "تويتر"، جميع المتقدمين للمبادرة بأخذ لقاح فيروس كورونا المستجد بمركز الخدمات الطبية كأحد الشروط الهامة للقبول.

وأعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الطائف عن شروط وآليات ومواعيد القبول للعام الدراسي ١٤٤٣/١٤٤٢هـ إلكترونيًّا على التخصص مباشرة، ولا يتطلب إرسال وثائق، أو مستندات، أو مراجعة عمادة القبول والتسجيل، وتتمثل هذه الاشتراطات في التالي:

- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية أو أم لابن سعودي.

- أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو من خارجها.

- أن يكون المتقدم لائقًا طبيًّا ويحقق للجامعة تغيير تخصص المتقدم في حال عدم ملاءمة حالته الصحية للتخصص الذي قبل فيه.

- أن يكون المتقدم متفرغًا للدراسة.

- أن يحصل المتقدم على موافقة من مرجعه بالتفرغ للدراسة إذا كان يعمل في جهة حكومية أو خاصة.

- ألا يكون المتقدم قد فصل من الجامعة أو أي جامعة أخرى فصلًا تأديبيًا.

- عدم وجود طلب سابق في جامعة الطائف.

- أن يجتاز بنجاح أي اختبار أو مقابلة يحددها القسم المختص.

- ألا تقل النسبة الموزونة عن (60%) للمتقدمين على درجة البكالوريوس.

- لا يقبل أي طالب للتقدم على درجتين علميتين في وقت واحد.

وأوضحت عمادة شؤون القبول والتسجيل، آليات وإجراءات القبول بجامعة الطائف والتي تتمثل في الإجراءات التالي التي يجب اتباعها خطوة بخطوة كما يلي:

- يقوم المتقدمـ/ـة بالدخول على بوابة القبول من خلال الرابط التالي (من هنا)

- القيام بدخال البيانات المطلوبة في الموقع والتأكد من صحتها.

- التأكد من ترتيب التخصصات حسب رغبة المتقدمـ/ـة، علمًا بأنه سيتم ترقية القبول بشكل آلي في حال وجود مقاعد شاغرة.

- يجب على الطالب الاحتفاظ برقم الطلب الذي سيظهر له بعد إكمال عملية إدخال البيانات .

- تقوم الجامعة بالحصول على بيانات الطالب (الثانوية– القدرات –التحصيلي) بطريقة آلية من خلال الربط مع الجهات المعنية.

- تتم جميع مراحل القبول بطريقة إلكترونية ولا يتطلب من المتقدمـ/ـة مراجعة الجامعة.

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