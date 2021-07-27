الحصيني: هطول أمطار على 7 مناطق خلال ساعات.. تستمر للغد

الرياض - محمد عبدالله - توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة الشدة على سبع مناطق بالمملكة خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال الحصيني –عبر تويتر- إنه متوقع من اليوم الثلاثاء وحتى صباح غد الأربعاء، هطول أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مناطق: عسير والباحة والطائف بمكة المكرمة وجازان ونجران وأجزاء من المدينة المنورة والربع الخالي.

وأشار الحصيني إلى هبوب رياح متفاوتة السرعة على أجزاء من وسط وشمال شرق وغرب المملكة.

كان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره طقسًا شديد الحرارة اليوم الثلاثاء على شمال شرق المملكة، مع استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على منطقتي جازان، عسير.

وتبقى الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات نجران، الباحة ومكة المكرمة، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، القصيم وأجزاء من المنطقة الشرقية والحدود الشمالية تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية كذلك على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

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