«مرور جدة»: إغلاق طريق الملك عبدالعزيز الجمعة المقبل

الرياض - محمد عبدالله - أعلن مرور محافظة جدة، إغلاق طريق الملك عبدالعزيز كاملًا مع مسارات الخدمة، ابتداءً من فجر يوم الجمعة المقبل (30 يوليو 2021م) وذلك لمدة 14 ساعة.

وقالت إمارة منطقة مكة المكرمة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن إغلاق الطريق سيبدأ من فجر يوم الجمعة، (من الساعة 12 بعد منتصف الليل وحتى الـ2 ظهرًا)، وذلك لإنشاء جسر مشاة بجوار برج الشاشة.

وأشار مرور محافظة جدة إلى أن إغلاق الطريق سيتم بالتنسيق مع أمانة المحافظة، كما تم تحديد طرق بديلة يمكن استخدامها لقادة المركبات.

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