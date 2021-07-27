«التأمينات»: 8 خطوات لإلغاء التسجيل غير الحقيقي

الرياض - محمد عبدالله - حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نحو 8 خطوات لإلغاء التسجيل غير الحقيقي، حيث يمكن للمشترك بدون علاقة عمل الاطلاع على تفاصيل حسابه وطلب إلغاء المدة غير الصحيحة.

وقالت التأمينات الاجتماعية، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، إنه يمكن إلغاء المدة غير النظامية من خلال الدخول على موقع «التأمينات أون لاين» من خلال تطبيق تأميناتي.

وتابعت: يتم الضغط على رابط التسلسل الزمني للاشتراكات ثم الضعط على تعديل مدة الاشتراك ثم الضغط على رابط المدة المعنية، ويختار المشترك من القائمة المنسدلة «مدة غير نظامية ».

وأشارت إلى أن الخطوة التالية تتمثل في الموافقة على الإقرار، ثم الضغط على «إرسال» وسيطلب النظام إدخال رمز التحقق المرسل على جوال المشترك المسجل في أبشر، وفقا للتأمينات.

وأوضحت التأمينات الاجتماعية أنه بعد رفع الطلب سيتم تحويل المعاملة إلى التفتيش الإلكتروني لدراسة الطلب، وبعد ذلك يتم إلغاء المدة بعد التحقق من الشكوى.

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