«الأحوال المدنية» تحدد آلية تغيير المهنة في الهوية الوطنية

الرياض - محمد عبدالله - حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية آلية تغيير المهنة في بطاقة الهوية الوطنية.

وأكدت الأحوال المدنية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، ردًا على استفسارات المواطنين، أن تعديل المهنة يتطلب توجه المواطن إلى أقرب مكتب خاص بالأحوال المدنية.

وأضافت الأحوال المدنية أنه يجب إحضار خطاب بتاريخ حديث من جهة العمل موضح به السجل المدني موقّع ومختوم ولا يلزم حجز موعد.

وكانت الأحوال المدنية أوضحت آلية تعديل المؤهل الدراسي تتم من خلال خدمة الرسائل والطلبات عبر منصة أبشر الإلكترونية حيث يتطلب إرفاق نسخة من المؤهل الدراسي.

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