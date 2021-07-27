«السديس» يشارك في توزيع الهدايا على قاصدي المسجد الحرام

الرياض - محمد عبدالله - شارك الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، في توزيع الهدايا على قاصدي بيت الله الحرام من معتمرين وزوار، ضمن حملة (خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا).

وأكد السديس، في تصريحات نشرتها رئاسة شؤون الحرمين، أن التعاليم الإسلامية نصت على حسن استقبال المعتمرين وإكرامهم والتعامل معهم باللين والابتسامة، إذ أن الله تبارك وتعالى ومنّه قد خص أبناء هذه الديار المقدسة والتي تحمل على عاتقها المسؤولية الريادية بخدمة بيت الله الحرام وقاصدوه وهذه ما تصبو له هذه الحملة التي منَّ الله علينا بتقديمها للمعتمرين والمصلين.

وشدد على جميع الوكالات والإدارات التابعة لشؤون الحرمين، بحسن الاستقبال وبذل الجهود التي تساهم في نجاح هذه الحملة المباركة والسير على خطاها وأهدافها لتحقيق ما يتطلع له ولاة الأمر.

يُذكر ان رئاسة شؤون الحرمين، استقبلت المعتمرين والزوار منذ اول أمس الأحد، وذلك بعد انتهاء موسم الحج لهذا العام 1442هـ بنجاح.

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