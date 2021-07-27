الارشيف / اخبار السعوديه

الكويت تُشيد بجهود السعودية في إنجاح موسم الحج في ظل جائحة كورونا

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن خالص شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولحكومة المملكة على جهودها في نجاح موسم حج هذا العام.

وأشاد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي في اجتماع المجلس، بالجهود والترتيبات المنظمة والدقيقة والعناية الكريمة التي حظِي بها ضيوف الرحمن في ظل الظروف الصحية التي يمرّ بها العالم جراء جائحة ، والتي أسهمت في تأمين سبل أداء شعائر الحج في يسر وسهولة، سائلاً المولى العلي القدير أن يجزي المملكة خير الجزاء.

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا