«الشؤون البلدية» تدعو الخريجين والخريجات للتقدم لشغل 32 وظيفة هندسية بالمرتبة السابعة

الرياض - محمد عبدالله - تدعو وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الخريجين والخريجات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الهندسية) عن طريق التعاقد وفق ما ورد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية الراغبين في التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف الإلكتروني "جدارة"

حيث بلغ إجمالي عدد الوظائف المشمولة بهذا الإعلان (32) وظيفة شاغرة (رجال. نساء) بالمرتبة السابعة وتشمل المسميات التالية (مهندس تخطيط مساعد، مهندس مدني مساعد، مهندس معماري مساعد، مهندس حاسب آلي مساعد، مهندس كهربائي مساعد) على أن يكون لدى المتقدمين على تلك الوظائف الاستعداد للعمل بمختلف مناطق المملكة.