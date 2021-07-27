العيادات الجامعية في جامعة حائل تواصل تقديم لقاح فيروس كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-27

متابعات الخليج 365 - حائل

تواصل العيادات الجامعية في جامعة حائل تقديم اللقاح ضد فيروس ‏كورونا ”كوفيد 19″ من أجل العودة إلى الحياة الطبيعية، إذ لن يتم ‏السماح بدخول مرافق الجامعة إلا للمحصنين ابتداءً من تاريخ ‏‏٢٢ / ١٢ / ‏‏١٤٤٢هـ.‏

العيادات الجامعية

وأوضح المشرف العام على العيادات الجامعية بجامعة حائل الدكتور فهد ‏القحطاني أن العيادات الجامعية تواصل تقديم خدماتها لراغبي تلقي اللقاح ‏ضد فيروس كورونا من الساعة 9 صباحًا حتى 3 مساءً من الأحد ‏إلى الخميس, كما تم تخصيص مسار خاص لمنسوبي التعليم العام ‏والطلاب والطالبات من الفئة العمرية ١٢- ١٨ عاماً، لأخذ اللقاح ضد ‏فيروس كورونا “كوفيد 19″، وذلك من مبدأ التعاون المشترك بين الجامعة ‏وإدارة التعليم بمنطقة حائل, مشيراً إلى أن الحجز سيكون من خلال ‏تطبيق “صحتي” أو “توكلنا”.‏

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