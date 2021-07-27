، حالة تستمر حتى 7 مساء.. الأرصاد: سحب رعدية ورياح نشطة على الباحة ،

محمد بن مسعود - الدمام - الأرصاد: تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتشمل العقيق والمخواة وبلجرشي

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تَضمن سحبًا رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة السابعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: (العقيق، والمخواة، وبلجرشي، وقلوة والأجزاء المجاورة لها).