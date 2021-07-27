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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تَضمن سحبًا رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة السابعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: (العقيق، والمخواة، وبلجرشي، وقلوة والأجزاء المجاورة لها).
27 يوليو 2021 - 17 ذو الحجة 1442 10:00 AM
الأرصاد: تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتشمل العقيق والمخواة وبلجرشيحالة تستمر حتى 7 مساء.. الأرصاد: سحب رعدية ورياح نشطة على الباحة
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تَضمن سحبًا رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة السابعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: (العقيق، والمخواة، وبلجرشي، وقلوة والأجزاء المجاورة لها).
، حالة تستمر حتى 7 مساء.. الأرصاد: سحب رعدية ورياح نشطة على الباحة ،
المصدر : الخليج 365
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