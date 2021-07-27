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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً من أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظتَي بدر الجنوب وحبونا، وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.
27 يوليو 2021 - 17 ذو الحجة 1442 09:40 AM
مصحوبة بنشاطٍ في الرياح يؤدي إلى تدنٍ في الرؤيةحالة أتربة مثارة وأمطار رعدية على نجران
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً من أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظتَي بدر الجنوب وحبونا، وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.
، حالة أتربة مثارة وأمطار رعدية على نجران ،
المصدر : الخليج 365
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