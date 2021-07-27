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كشف الباحث الفلكي الدكتور خالد الزعاق، عن دخول أول موسم المرزم؛ لافتًا إلى خروج الأفاعي في هذه الفترة من مخابئها لشدة حرارة باطن الأرض.
وقال "الزعاق": "حرارة الصيف عبارة عن موجات، لم يتبقَّ منها إلا موجة واحد تسمى موجة مرخيات القلايد"، واستشهد بالبيت التالي:
قضى الصيف عن جرد السبايا
ولا بقى من القيظ إلا مرخيات القلايد
وأكد أنه لم يتبقَّ على "سهيل" سوى 26 يومًا؛ مشيرًا إلى أن أمس الاثنين أول موسم "المرزم" ومدته 13 يومًا ويعقبه "الكليبين".
وأشار إلى أنه خلال هذه الفترة، تخرج الأفاعي من مخابئها لشدة حرارة باطن الأرض، وتنتشر الرطوبة على السواحل، ويشتد عصف الريح المثيرة للغبار والأتربة على المناطق التهامية (موسم الغبيرة).
27 يوليو 2021 - 17 ذو الحجة 1442 09:41 AM
قال: مدته 13 يومًا ويعقبه "الكليبين".. لم يتبقَّ على "سهيل" سوى 26 يومًاالأفاعي تخرج من مخابئها.. "الزعاق": "المرزم" بدأ وبقي من الحر موجة!
كشف الباحث الفلكي الدكتور خالد الزعاق، عن دخول أول موسم المرزم؛ لافتًا إلى خروج الأفاعي في هذه الفترة من مخابئها لشدة حرارة باطن الأرض.
وقال "الزعاق": "حرارة الصيف عبارة عن موجات، لم يتبقَّ منها إلا موجة واحد تسمى موجة مرخيات القلايد"، واستشهد بالبيت التالي:
قضى الصيف عن جرد السبايا
ولا بقى من القيظ إلا مرخيات القلايد
وأكد أنه لم يتبقَّ على "سهيل" سوى 26 يومًا؛ مشيرًا إلى أن أمس الاثنين أول موسم "المرزم" ومدته 13 يومًا ويعقبه "الكليبين".
وأشار إلى أنه خلال هذه الفترة، تخرج الأفاعي من مخابئها لشدة حرارة باطن الأرض، وتنتشر الرطوبة على السواحل، ويشتد عصف الريح المثيرة للغبار والأتربة على المناطق التهامية (موسم الغبيرة).
، الأفاعي تخرج من مخابئها.. "الزعاق": "المرزم" بدأ وبقي من الحر موجة! ،
المصدر : الخليج 365
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