، "الأرصاد": أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة ،

محمد بن مسعود - الدمام - مديرية الدفاع المدني دعت المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات: (أضم، والطائف، وميسان، والعرضيات) مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه حتى الساعة السابعة مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة من جانبها، المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.