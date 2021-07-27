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نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات: (أضم، والطائف، وميسان، والعرضيات) مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه حتى الساعة السابعة مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة من جانبها، المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.
27 يوليو 2021 - 17 ذو الحجة 1442 08:55 AM
مديرية الدفاع المدني دعت المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة"الأرصاد": أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة
نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات: (أضم، والطائف، وميسان، والعرضيات) مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه حتى الساعة السابعة مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة من جانبها، المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.
، "الأرصاد": أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة ،
المصدر : الخليج 365
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