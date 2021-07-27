شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء؟ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الثلاثاء 27 يوليه 2021

هبطت أسعار الذهب في السعودية، بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 27 يوليو 2021، وخالفت الاتحاه الصعودي لأسعار المعدن النفيس عالميا.



وهبط جرام الذهب عيار 24 في السعودية، إلى 216.42 ريال (57.71 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا بالمملكة)، نحو 189.36 ريال (50.50 دولار).

أما جرام الذهب عيار 18 فبلغ 162.31 ريال (43.28 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي سجل جرام الذهب عيار 14 في المملكة 126.24 ريال (33.66 دولار).

وهبط سعر الأوقية (الأونصة) في السعودية، إلى 6735 ريالا ( 1796 دولارا).

كما تراجع سعر الجنيه الذهب في السعودية، إلى 1514.91 ريال (403.98 دولار).

صعدت أسعار الذهب، عالميا في تعاملات أمس الإثنين، مدعومة بتراجع عوائد السندات الأمريكية، ومخاوف حيال ارتفاع الإصابات بالسلالة المحورة دلتا، بينما يتطلع المستثمرون لاجتماع لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الذي يُعقد هذا الأسبوع.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1806.80 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:49 بتوقيت جرينتش.

فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 1806.70 دولار.

وقال ستيفن إينس الشريك الإداري لدى "إس.بي.آي" لإدارة الأصول": ما من ضمان بأننا تخلصنا من هذا الوباء "كوفيد-19"، وسيستمر هذا في إبقاء الطلب على الملاذ الآمن الذي يدعم الذهب ببساطة لأن ذلك قد يُبقي البنوك المركزية على جانب الميل إلى التيسير النقدي".

وأضاف إينس، إنه من المستبعد أن يكون المستثمرون مراكز كبيرة في الذهب ما لم يتفاقم وضع "كوفيد-19" كثيرا .

واستمر ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 في مطلع الأسبوع فيما تكافح عدد من الدول في آسيا وأوروبا للسيطرة على تفشي السلالة دلتا المتحورة الأشد عدوى.

عوائد سندات الخزانة

وتراجعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات، مما يقلص تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

في غضون ذلك، نزلت الأسهم الآسيوية لأدنى مستوياتها منذ بداية العام الجاري، إذ أدت المخاوف حيال تشديد القواعد التنظيمية إلى تراجع الأسهم الصينية، مما دفع المستثمرين صوب أصول الملاذ الآمن مثل الذهب.

ويتابع المستثمرون اجتماع البنك المركزي الأمريكي يومي الثلاثاء والأربعاء. وبينما من غير المتوقع حدوث تغيير في السياسة، فإن المستثمرين سيبحثون عن مؤشرات على الموعد المحتمل لبدء البنك في تخفيف سياساته النقدية الميسرة.

وتماسك مؤشر الدولار قرب ذروته في 3 أشهر ونصف الشهر، التي بلغها الأسبوع الماضي، مما يقلص جاذبية الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربحت الفضة 0.4% إلى 25.25 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم 0.4% إلى 2662.71 دولار، وارتفع البلاتين 0.3% إلى 1064.23 دولار.