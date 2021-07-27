انخفاض طفيف بأسعار الذهب في المملكة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

شهدت أسعار الذهب بالمملكة، اليوم الثلاثاء، انخفاضًا طفيفًا عن الأسعار التي حققتها أمس الاثنين.

الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 216.90 ريال (57.84) دولار، بينما سجل عيار 22 سعر 198.82 ريال (53.02) دولار.

الذهب عيار 21

ووصل سعر عيار 21 إلى 189.79 ريال (50.61) دولار، فيما سجل عيار 18 سعر 162.67 ريال (43.38) دولار.

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