الارشيف / اخبار السعوديه

انخفاض طفيف بأسعار الذهب في المملكة

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم انخفاض طفيف بأسعار الذهب في المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-27

انخفاض طفيف بأسعار الذهب في المملكة

عيار 21 يسجل 189.79 ريال

متابعات الخليج 365 - الرياض

شهدت أسعار الذهب بالمملكة، اليوم الثلاثاء، انخفاضًا طفيفًا عن الأسعار التي حققتها أمس الاثنين.

الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 216.90 ريال (57.84) دولار، بينما سجل عيار 22 سعر 198.82 ريال (53.02) دولار.

الذهب عيار 21

ووصل سعر عيار 21 إلى 189.79 ريال (50.61) دولار، فيما سجل عيار 18 سعر 162.67 ريال (43.38) دولار.
شارك الخبر

المزيد من الأخبار


مقالات ذات صلة




مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا