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أطعمة تحافظ على صحة الرجال بعد سن الأربعين

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-27

أطعمة تحافظ على صحة الرجال بعد سن الأربعين

متابعات الخليج 365 - متابعة

كشفت الدكتورة ماريا كارداكوفا، أخصائية الصحة العامة والتغذية في المملكة المتحدة، عن المواد الغذائية التي تحافظ على صحة الرجال بعد سن الأربعين.

وتشير الأخصائية في حديث لراديو “موسكو تتحدث” إلى المواد الغذائية والأطعمة، التي يجب على الرجال تناولها بعد بلوغهم الأربعين من العمر.

الفواكه والخضراوات

ووفقاً لها، تعتمد هذه المسألة على نمط الحياة الذي يتبعه الرجل، لكن في جميع الأحوال يجب أن تكون الفواكه والخضراوات حاضرة في النظام الغذائي دائما.

وتقول، “عادة ما ينظر الرجال في هذا العمر إلى وجود الخضراوات بازدراء في نظامهم الغذائي. مع أن التوصيات والتعليمات، تؤكد على أن خطر أمراض القلب والأوعية الدموية ينخفض عند تناول الفواكه والخضار خمس مرات في اليوم”.

وتضيف، كما أن الثمار والحنطة السوداء مفيدة لصحتهم أيضاً.
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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